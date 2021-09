LIVE – Ciclismo, Mondiali Fiandre 2021 prova in linea uomini Elite: aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 26 settembre 2021) La DIRETTA scritta della prova in linea uomini Elite, la gara più attesa dei Mondiali 2021 di Ciclismo su strada che si chiudono oggi nelle Fiandre. Si assegna la maglia iridata sui 268,3 km da Anversa a Leuven, con un percorso da Classica che si presta a varie interpretazioni e promette spettacolo. L’Italia punta su Colbrelli e Trentin, ma tutta la squadra proverà a rendersi protagonista. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti LIVE, classifiche, pagelle e tanto altro ancora. Segui il LIVE a partire dalle 10:25 PERCORSO E ALTIMETRIA I FAVORITI DELLA VIGILIA AGGIORNA LA DIRETTA 11.56 Mentre il vantaggio dei fuggitivi tocca i 6 minuti, caduta ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Lascritta dellain, la gara più attesa deidisu strada che si chiudono oggi nelle. Si assegna la maglia iridata sui 268,3 km da Anversa a Leuven, con un percorso da Classica che si presta a varie interpretazioni e promette spettacolo. L’Italia punta su Colbrelli e Trentin, ma tutta la squadra proverà a rendersi protagonista. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con, classifiche, pagelle e tanto altro ancora. Segui ila partire dalle 10:25 PERCORSO E ALTIMETRIA I FAVORITI DELLA VIGILIA AGGIORNA LA11.56 Mentre il vantaggio dei fuggitivi tocca i 6 minuti, caduta ...

Advertising

CaputoItalo : SNL SPORT NEWS AND LAW: Mondiali ciclismo live, prova in linea maschile El... - stefanociola4 : Corsa in linea - Uomini live - 26 settembre 2021 - Eurosport - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga… - tuttobiciweb_it : Segui con noi il LIVE della prova in linea maschile dei Mondiali di ciclismo 2021 #Flanders2021 ?? - zazoomblog : LIVE – Ciclismo Mondiali Fiandre 2021 prova in linea uomini Elite: aggiornamenti in DIRETTA - #Ciclismo #Mondiali… -