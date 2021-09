Le accuse al CEO di Google nella causa sulla “navigazione in incognito” (Di domenica 26 settembre 2021) Google sapeva che la modalità di “navigazione in incognito” non era privata, ma ha preferito non dare adito a questa informazione (reale) per evitare di porre la vicenda sotto la luce dei riflettori. È questa una delle accuse (vecchie e nuove) mosse contro l’azienda del Big Tech nella causa portata avanti da alcuni cittadini contro Mountain View. La denuncia è stata deposita nel mese di marzo del 2021 e nelle ultime ore sono arrivati importanti aggiornamenti da parte dell’accusa che vuole coinvolgere anche i piani alti. LEGGI ANCHE > «Google raccoglie dati anche da navigazioni in incognito» e va a processo In particolare, si fa riferimento al ruolo di Sundar Pichai: il CEO di Google, infatti, sarebbe stato conscio che il definire ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 26 settembre 2021)sapeva che la modalità di “in” non era privata, ma ha preferito non dare adito a questa informazione (reale) per evitare di porre la vicenda sotto la luce dei riflettori. È questa una delle(vecchie e nuove) mosse contro l’azienda del Big Techportata avanti da alcuni cittadini contro Mountain View. La denuncia è stata deposita nel mese di marzo del 2021 e nelle ultime ore sono arrivati importanti aggiornamenti da parte dell’accusa che vuole coinvolgere anche i piani alti. LEGGI ANCHE > «raccoglie dati anche da navigazioni in» e va a processo In particolare, si fa riferimento al ruolo di Sundar Pichai: il CEO di, infatti, sarebbe stato conscio che il definire ...

Advertising

giornalettismo : Prosegue la causa contro #Google per la modalità 'navigazione in incognito' - bizcommunityit : «Apple non vuole riammettere Fortnite sullo Store», le accuse social del Ceo di Epic Tim Sweeney #CEO - imcalhainter : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Inter, il #CEO Alessandro #Antonello risponde così alle accuse di Rocco #Commisso ?? @Ale_Rimi - Alberto21011956 : @rickypi92 @AdrianaSpappa Scusa, cosa ci sarebbe di non azzeccato? Tutti i giorni qualche migliaia di persone conta… - CxO_Maker : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Inter, il #CEO Alessandro #Antonello risponde così alle accuse di Rocco #Commisso ?? @Ale_Rimi -