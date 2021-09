Lazio-Roma, Mourinho contro arbitro dopo derby (Di domenica 26 settembre 2021) “Sul secondo gol, l’arbitro ha sbagliato in campo, il Var ha sbagliato. Questo è troppo”. José Mourinho contro l’arbitro dopo il derby che la Roma ha perso 3-2 contro la Lazio. Lo Special One si sofferma in particolare sull’azione del provvisorio 2-0 biancoceleste. Prima del contropiede guidato da Immobile e finalizzato da Pedro, la Roma ha reclamato un rigore per un presunto fallo su Zaniolo. “Il secondo giallo a Lucas Leiva sarebbe stato importante, giocare contro 10 sarebbe stato importante. Poi due situazioni simili a” quella che ha portato all’espulsione di “Pellegrini. A lui rosso e oggi niente. Sono coi miei, siamo stati i più bravi”, le parole di Mourinho a ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 settembre 2021) “Sul secondo gol, l’ha sbagliato in campo, il Var ha sbagliato. Questo è troppo”. Josél’ilche laha perso 3-2la. Lo Special One si sofferma in particolare sull’azione del provvisorio 2-0 biancoceleste. Prima delpiede guidato da Immobile e finalizzato da Pedro, laha reclamato un rigore per un presunto fallo su Zaniolo. “Il secondo giallo a Lucas Leiva sarebbe stato importante, giocare10 sarebbe stato importante. Poi due situazioni simili a” quella che ha portato all’espulsione di “Pellegrini. A lui rosso e oggi niente. Sono coi miei, siamo stati i più bravi”, le parole dia ...

