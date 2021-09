La Porsche 928 di Tom Cruise è stata venduta a un prezzo record (Di domenica 26 settembre 2021) La Porsche 928 di Tom Cruise è stata venduta all'asta per quasi 2 milioni di dollari nella vendita organizzata in Texas da Barrett-Jackson. La cifra precisa è 1.980.000 dollari ed è ancora più assurda se si pensa che la 928 è una delle Porsche attualmente meno apprezzate sul mercato e che si può trovare tranquillamente a meno di 20.000 dollari negli Stati Uniti. Ma il valore di quest'auto è dato dal suo essere apparsa sul set di Risky Business, il film che nel 1983 rese noto Tom Cruise al grande pubblico e anche il primo in cui ottenne il ruolo di protagonista. Di lì a poco, infatti, ottenne la parte principale in Top Gun che nel 1986 fu un successo travolgente e fece diventare l'attore originario di Syracuse una vera star. «Porsche, there is no substitute» Tornando ... Leggi su gqitalia (Di domenica 26 settembre 2021) La928 di Tomall'asta per quasi 2 milioni di dollari nella vendita organizzata in Texas da Barrett-Jackson. La cifra precisa è 1.980.000 dollari ed è ancora più assurda se si pensa che la 928 è una delleattualmente meno apprezzate sul mercato e che si può trovare tranquillamente a meno di 20.000 dollari negli Stati Uniti. Ma il valore di quest'auto è dato dal suo essere apparsa sul set di Risky Business, il film che nel 1983 rese noto Tomal grande pubblico e anche il primo in cui ottenne il ruolo di protagonista. Di lì a poco, infatti, ottenne la parte principale in Top Gun che nel 1986 fu un successo travolgente e fece diventare l'attore originario di Syracuse una vera star. «, there is no substitute» Tornando ...

Advertising

Gemelli_Amber : Asta record per la Porsche 928 di Tom CruiseFollow Business24 ''Business24 è la testata più importante in Italia p… - RValdemburg : Porsche 928 di Tom Cruise all’asta: valore da record del mondo - tvbusiness24 : #Asta record per la #Porsche 928 di Tom Cruise Venduta per 1.980 mila dollari, è record mondiale - David_c05 : Porsche 928 di Tom Cruise all’asta: valore da record del mondo | - CorriereQ : Asta record per la Porsche 928 di Tom Cruise -