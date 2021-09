La Cina dichiara illegali tutte le transazioni in criptovalute | è crollo in Borsa

(Di domenica 26 settembre 2021) La Grande Muraglia mette fuori legge le valute virtuali e chi le lavora. Bitcoin a picco, male anche i titoli che operano con le cripto. Bitcoin fuori legge in(Adobe Stock)Colpo durissimo per tutti gli investitori in Bitcoin ine non solo. Il paese della Grande Muraglia ha da tempoto guerra agli investimenti nelle valute virtuali, di cui il Bitcoin è l’esponente più noto e più maneggiato. Molti stabilimenti dove si pratica il mining delle– la pratica del conio, in parole povere – sono stati chiusi con la motivazione ufficiale di un’insostenibile impronta ecologica. Ma l’ultima uscita della banca centrale di Pechino sembra chiudere del tutto la porta alla moneta concepita nel 2009 dal mitico Satoshi Nakamoto. La principale istituzione monetaria cinese ha infatti ...

