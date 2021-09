Harry e Meghan al Global Citizen Live: il loro importantissimo appello (Di domenica 26 settembre 2021) “Il luogo in cui nasci non dovrebbe dettare la tua capacità di sopravvivere”, con queste parole Meghan Markle e il principe Harry hanno chiesto un’equa diffusione del vaccino contro il Covid per i paesi più poveri del mondo, davanti ad una folla di 60.000 persone al Global Citizen Live di New York, concerto no stop di 24 ore per lanciare un appello per la salvaguardia dell’ambiente, del clima e contro la fame del mondo. In questa cornice ha avuto il suo spazio un tema dibattuto spesso negli ultimi mesi, la disuguaglianza di accesso ai vaccini, mentre in Israele è già iniziato il terzo ciclo di vaccinazione e l’Italia si appresta alla diffusione della terza dose di Pfizer o Moderna, nei paesi sottosviluppati, come Yemen o Malawi, è prevista la vaccinazione del 20% della popolazione fino ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 26 settembre 2021) “Il luogo in cui nasci non dovrebbe dettare la tua capacità di sopravvivere”, con queste paroleMarkle e il principehanno chiesto un’equa diffusione del vaccino contro il Covid per i paesi più poveri del mondo, davanti ad una folla di 60.000 persone aldi New York, concerto no stop di 24 ore per lanciare unper la salvaguardia dell’ambiente, del clima e contro la fame del mondo. In questa cornice ha avuto il suo spazio un tema dibattuto spesso negli ultimi mesi, la disuguaglianza di accesso ai vaccini, mentre in Israele è già iniziato il terzo ciclo di vaccinazione e l’Italia si appresta alla diffusione della terza dose di Pfizer o Moderna, nei paesi sottosviluppati, come Yemen o Malawi, è prevista la vaccinazione del 20% della popolazione fino ...

