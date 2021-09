Germania, sugli exit poll delle 18 la variabile del voto postale (Di domenica 26 settembre 2021) Sull'attendibilità degli exit poll che usciranno alle 18 in Germania, alla chiusura delle urne per il rinnovo del Bundestag, incombe quest'anno la variabile del voto postale. Se gli exit poll sono il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 settembre 2021) Sull'attendibilità degliche usciranno alle 18 in, alla chiusuraurne per il rinnovo del Bundestag, incombe quest'anno ladel. Se glisono il ...

Advertising

FedeFraschetti : @FBiasin Quindi anche in Germania non si sceglie a livello di istituzioni ma si scarica la responsabilità della scelta sugli altri. Ottimo.. - angela__mauro : Nomine Ue, quando il gender (tedesco) prevale sulla competenza. Blitz della Germania sul vertice dell'Agenzia sugli… - AndreaRoventini : @guicciardone Esatto, ma la colpa è del prezzo del gas, non dell'aumento dei permessi di emissione. L'Italia ha ral… - annaleelou : 'Il principio fondamentale della nostra società è che gli interessi si ponderano gli uni con gli altri e che alcuni… - labo_franco : RT @LaVeritaWeb: Il parlamento ha votato per non toccare le tasse sugli immobili, eppure sulla riforma fiscale incombe la revisione del cat… -