Gazzetta: Handanovic salvo grazie al riflesso ritardato, l’Inter ha già scelto Onana per il futuro (Di domenica 26 settembre 2021) C’è mancato poco, ieri, che l’Inter perdesse la partita contro l’Atalanta. Il gol di Piccoli, all’87’, è stato annullato dal Var perché il pallone ha oltrepassato la linea di fondo prima del precedente rinvio di Handanovic. Il riflesso ritardato di Handanovic, scrive la Gazzetta dello Sport, ha salvato il portiere e la squadra di Inzaghi. “Il karma di Samir è che a salvarlo è stato, sì, un riflesso, ma un riflesso ritardato: il contrario di ciò che di solito capita ai colleghi con i guanti. Il dissennato rinvio in scivolata del portiere interista, che aveva spalancato la beffa del 2-3 di Piccoli, è arrivato giusto in ritardo, quando la palla aveva superato di un sospiro la linea di fondo”. Se il portiere fosse stato più veloce e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 settembre 2021) C’è mancato poco, ieri, cheperdesse la partita contro l’Atalanta. Il gol di Piccoli, all’87’, è stato annullato dal Var perché il pallone ha oltrepassato la linea di fondo prima del precedente rinvio di. Ildi, scrive ladello Sport, ha salvato il portiere e la squadra di Inzaghi. “Il karma di Samir è che a salvarlo è stato, sì, un, ma un: il contrario di ciò che di solito capita ai colleghi con i guanti. Il dissennato rinvio in scivolata del portiere interista, che aveva spalancato la beffa del 2-3 di Piccoli, è arrivato giusto in ritardo, quando la palla aveva superato di un sospiro la linea di fondo”. Se il portiere fosse stato più veloce e ...

Advertising

napolista : Gazzetta: Handanovic salvo grazie al riflesso ritardato, l’Inter ha già scelto Onana per il futuro Il portiere ha… - FcInterNewsit : ? Continuano le topiche di #Handanovic ??. E intanto secondo la @Gazzetta_it il club ha già bloccato @AndreyOnana… - sportli26181512 : Inter-Atalanta, ok annullare il gol di Piccoli. Mani Demiral, giusto il rigore: Inter-Atalanta, ok annullare il gol… - OdeonZ__ : Fiorentina-Inter, le pagelle: Handanovic e Perisic meritano 7,5 - sportli26181512 : #Fiorentina-Inter, le pagelle: Handanovic e Perisic meritano 7,5: #Fiorentina-Inter, le pagelle: Handanovic e Peris… -