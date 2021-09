Francesco Oppini sull’imitazione di Alba Parietti di Damiano David

(Di domenica 26 settembre 2021) Il commento diIn queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato. Ma vediamo cosa è accaduto. Come sappiamo quest’anno nel cast di concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show c’è anche. Per la prima volta così la showgirl si è messa alla prova con L'articolo proviene da Novella 2000.

'Terrificante', 'Lo dici proprio tu?!': botta e risposta tra Alba Parietti e Cristiano Malgioglio a 'Tale e Quale Show', il talent condotto da Carlo Conti su Rai 1. E interviene. Nella puntata di venerdì 24 settembre, Alba Parietti ha fatto la parodia di Malgioglio che in precedenza l'aveva disintegrata per la performance nei panni di Loredana Bertè: 'Tu sei ...La mamma diha dovuto vestire i panni di Damiano David , il frontman dei Maneskin. Nonostante l'impegno, però, la sua performance non è piaciuta ai giudici. La Parietti imita Damiano ...Arriva il commento di Francesco Oppini sull’imitazione di Alba Parietti, che a Tale e Quale Show veste i panni di Damiano David.Alba Parietti interpreta Damiano David dei Maneskin a Tale e Quale Show: Francesco Oppini commenta la performance della mamma.