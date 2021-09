Domenica In: ospiti 26 settembre 2021 (Di domenica 26 settembre 2021) Oggi, 26 settembre 2021, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore Domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. Per il consueto spazio informativo su vaccini e covid, in studio il prof. Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, in collegamento il Prof. Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive Ospedale San Martino di Genova e Alessandro Sallusti, Direttore di Libero. Orietta Berti, che ha da poco conquistato il quarto disco di platino con il brano Mille, parlerà di questo momento particolarmente felice per la sua carriera artistica e poi si esibirà dal vivo, mentre i Gemelli di Guidonia, vincitori della puntata di Tale e quale show, saranno i ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 26 settembre 2021) Oggi, 26, andrà in onda una nuova puntata diIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. Per il consueto spazio informativo su vaccini e covid, in studio il prof. Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, in collegamento il Prof. Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive Ospedale San Martino di Genova e Alessandro Sallusti, Direttore di Libero. Orietta Berti, che ha da poco conquistato il quarto disco di platino con il brano Mille, parlerà di questo momento particolarmente felice per la sua carriera artistica e poi si esibirà dal vivo, mentre i Gemelli di Guidonia, vincitori della puntata di Tale e quale show, saranno i ...

