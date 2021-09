Chi deve fare la terza dose? Over 80 e ospiti Rsa. Il Cts: dopo i sanitari con patologie Palù: «Farla a tutti? Dipenderà dai contagi» (Di domenica 26 settembre 2021) La decisione dei tecnici in attesa delle linee guida del ministero. Una nuova valutazione servirà a definire gli operatori più a rischio Leggi su corriere (Di domenica 26 settembre 2021) La decisione dei tecnici in attesa delle linee guida del ministero. Una nuova valutazione servirà a definire gli operatori più a rischio

Advertising

ItaliaViva : Dopo la sentenza Stato/mafia si deve vergognare chi ha usato il giustizialismo contro i suoi avversari politici o p… - ladyonorato : Risposta di chi è Repubblicano: se sono vaccinato o meno riguarda solo me e non altri; ognuno deve essere libero di… - juventusfc : Allegri ?? «Mercoledì chi è entrato ha fatto bene, e questo deve essere la normalità. Valuterò se far partire dall'i… - fabridellepiane : RT @ilruttosovrano: Quando Giorgia Meloni ha scoperto che chi l'ha contestata a Torino non sono i brutti e cattivi dei centri sociali, ma i… - mintarantino : RT @ItaliaViva: Dopo la sentenza Stato/mafia si deve vergognare chi ha usato il giustizialismo contro i suoi avversari politici o per fare… -