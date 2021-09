A “Futura” l’AD di FS Ferraris: logistica sostenibile occasione di sviluppo del Paese (Di domenica 26 settembre 2021) (Teleborsa) – Futura 2021, la tre giorni, dal 24 al 26 settembre, promossa da Cgil e realizzata con la collaborazione e il supporto tecnico di Futura, ha visto tanti gli ospiti tra ministri, leader politici, esperti, esponenti sindacali, docenti universitari. La logistica e i trasporti sono essenziali per la ripartenza del Paese, dopo la pandemia e il PNRR fornirà la possibilità di avviare una riprogettazione della filiera logistica verso un modello di interoperabilità dei sistemi esistenti ridisegnando nel contempo lo scheletro dei trasporti del Paese. Questo il tema del panel “La logistica come occasione di sviluppo nel Paese: quale ruolo per il pubblico, per il privato e per il lavoro?” alla quale ha preso parte il ... Leggi su quifinanza (Di domenica 26 settembre 2021) (Teleborsa) –2021, la tre giorni, dal 24 al 26 settembre, promossa da Cgil e realizzata con la collaborazione e il supporto tecnico di, ha visto tanti gli ospiti tra ministri, leader politici, esperti, esponenti sindacali, docenti universitari. Lae i trasporti sono essenziali per la ripartenza del, dopo la pandemia e il PNRR fornirà la possibilità di avviare una riprogettazione della filieraverso un modello di interoperabilità dei sistemi esistenti ridisegnando nel contempo lo scheletro dei trasporti del. Questo il tema del panel “Lacomedinel: quale ruolo per il pubblico, per il privato e per il lavoro?” alla quale ha preso parte il ...

