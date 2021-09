Tale e Quale Show | prima i problemi poi la commozione | il riscatto di Montedoro – Califano

(Di sabato 25 settembre 2021) Grandi emozioni nella seconda puntata di, che ha visto un grandeda parte di Simone, pesantemente criticato nellapuntata. L’impegno non era affatto semplice, dato cheera chiamato ad interpretare un artista come Franco. L’inizio è stato ancora più complicato, dato che Simoneha avuto subito un problema al microfono che ha costretto il conduttore Carlo Conti ad intervenire per fermare il giovane attore e risolvere il tutto. LEGGI ANCHE =>2021, emerge il nome di chi potrebbe essere l’ultimo concorrente Una volta superata questa difficoltà iniziale, Simone ...

Advertising

taleequaleshow : Una serata divertente! Molte le imitazioni apprezzate dal pubblico! A voi quale è piaciuta di più? Guarda la seco… - fanpage : #taleequaleshow semina il #gfvip: Carlo Conti vince la gara degli ascolti! - trash_italiano : Tale e Quale Show 2020 3.524.000 18,90% 2021 3.969.000 22,50% Grande Fratello Vip 2020 2.440.000 14,77% 2021 2.001.000 14,70% - Susy56069011 : RT @taleequaleshow: Una serata divertente! Molte le imitazioni apprezzate dal pubblico! A voi quale è piaciuta di più? Guarda la seconda… - _lavispateresa_ : RT @fanpage: #taleequaleshow semina il #gfvip: Carlo Conti vince la gara degli ascolti! -

Ultime Notizie dalla rete : Tale Quale

...come concessioni degli atti che altrimenti si sarebbero pur sempre potuti giustificare (, l'... dei comportamenti borderline di delicatissima gestione: quelli intervenuti in questo caso (che ...... ma che invece sono fortemente indicative del quotidiano percorso a ostacoli alsono forzate ...parlamentari competenti) che ha stabilito che la sola piattaforma del Notariato è delegata a...Un breve excursus sugli operatori italiani che offrono l'acquisto delle e-SIM, con precisazione dei costi da dover sostenere.Fra meno di un mese scattano i nuovi obblighi previsti dal Decreto legge 127/2021 in tema di Green Pass nei luoghi di lavoro. Ma non tutti hanno ancora ...