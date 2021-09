Tails of Iron: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di sabato 25 settembre 2021) In un periodo in cui le uscite videoludiche sono davvero numerose, tra i tanti tripla A del momento c’è un titolo che ha destato il nostro interesse, ed oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Tails of Iron. Tails of Iron Recensione In Tails of Iron vestite i panni di un topo, uno dei figli del re, la cui missione è quella di vendicare la morte del padre e riprendersi il regno dalle grinfie del popolo delle rane. Nel corso dell’avventura la cui durata si attesta sulle dieci ore circa, dovrete sconfiggere topi di ogni sorta, esplorerete scenari diversificati tra di loro e belli da vedere, fondendo il metroidvania al soulslike, nonostante non sia poi così’ difficile come i titoli appartenenti al suddetto genere, ma procediamo per ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 25 settembre 2021) In un periodo in cui le uscite videoludiche sono davvero numerose, tra i tanti tripla A del momento c’è un titolo che ha destato il nostro interesse, ed oggi vogliamo condividere con voi ladiofofInofvestite i panni di un topo, uno dei figli del re, la cui missione è quella di vendicare la morte del padre e riprendersi il regno dalle grinfie del popolo delle rane. Nel corso dell’avventura la cui durata si attesta sulle dieci ore circa, dovrete sconfiggere topi di ogni sorta, esplorerete scenari diversificati tra di loro e belli da vedere, fondendo il metroidvania al soulslike, nonostante non sia poi così’ difficile come i titoli appartenenti al suddetto genere, ma procediamo per ...

