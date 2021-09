“Stava con Gianmaria e pure con lui” Boom! GF Vip | svelato il segreto di Soleil | nome e cognome del ‘terzo incomodo’

(Di sabato 25 settembre 2021) Al Grande Fratello Vip è venuta fuori la relazione (poi finita male) traAntinolfi eSorge. I due che ora sono concorrenti del reality ne hanno parlato e hanno spesso litigato così come accaduto durante la diretta di venerdì 24 settembre. Lui ha detto di essere dispiaciuto di non averla fatta felice e di averla delusa. Ma ritiene di aver agito con coerenza e adesso le vuole bene anche se è più innamorato di lei. L’influencer ha rivelato: “Sono davvero tanto ferita. Sentirlo parlare delle volte che mi ha… Di quello che è successo nel privato tra di noi. L’unico mio sbaglio forse è stato quello di avere una debolezza nei suoi confronti. Ovviamente c’era del sentimento da parte mia”. Durante la puntata di Casa Chi, Gabriele Parpiglia haun gossip che riguardaSorge. Il giornalista ha ...

Advertising

FBiasin : Alla #Rai rompiamo le scatole perché è vecchia e quando prova a fare la giovane le rompiamo le balle perché prova a… - BsbSilvy : @Pontifex_it Con il nazi pass ci avete già resi diversi! Gesù stava in mezzo ai lebbrosi ricordatevelo - Marcell78225090 : RT @INerazzurro: 'È andato su a 2000 metri, è sceso a terra con la neve addosso'. Altobelli ricordava così il capolavoro di Rummenigge ai R… - peppedellacasa : RT @Stefano173456: ???? (Il titolo potete darlo ognuno di voi, a questo schifo di nazione che ognuno di noi ha contribuito a formare) Ciao,… - Stefano173456 : ???? (Il titolo potete darlo ognuno di voi, a questo schifo di nazione che ognuno di noi ha contribuito a formare)… -

Ultime Notizie dalla rete : Stava con

Corriere della Sera

Dunque, succede che tra gli anni Ottanta e Novanta l'Italiaper diventare un "narcostato". ... Dopo un decennio di tensioni economiche finanziarie, il patatrac avviene nel 1992le uccisioni ...L'avvocato su Twitter aveva già spiegato che il leader indipendentista sirecando in Sardegna ... già sottosegretario di Stato agli affari esteridelega ai rapportil'Onu nel secondo ...C'è aria di tempesta, a Windsor. Con una causa per stupro che pende sulla testa del principe Andrea, ora è spuntata fuori la news che starebbe per risposarsi con l'ex Sarah Ferguson. Per tanti, modo p ...La morte dell'influencer americana ventiduenne ha sconvolto il mondo e aperto uno scenario inquietante su quanto le vittime di violenza, spesso e volentieri, non vengano ascoltate anche da chi in real ...