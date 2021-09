Solidarietà, Federica Pellegrini a Casa Fiorinda in sostegno delle donne maltrattate (Di sabato 25 settembre 2021) Prosegue l’attivita’ sociale degli atleti dell’International Swimming League in corso alla piscina Scandone di Fuorigrotta. A sorpresa Federica Pellegrini si e’ recata in visita a Casa Fiorinda a Napoli, trascorrendo una serata in compagnia con le ospiti della Casa per donne maltrattate. Fiorinda e’ un luogo fisico di accoglienza e solidarieta’ dove si sperimenta, attraverso la relazione tra donne, che uscire dalla violenza e’ possibile. “Grazie a Casa Fiorinda e a tutte le operatrici che danno pieno sostegno a donne coraggiose”, ha scritto su Instagram la Pellegrini che ha visitato la Casa con l’assessore alle politiche sociali del ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 settembre 2021) Prosegue l’attivita’ sociale degli atleti dell’International Swimming League in corso alla piscina Scandone di Fuorigrotta. A sorpresasi e’ recata in visita aa Napoli, trascorrendo una serata in compagnia con le ospiti dellapere’ un luogo fisico di accoglienza e solidarieta’ dove si sperimenta, attraverso la relazione tra, che uscire dalla violenza e’ possibile. “Grazie ae a tutte le operatrici che danno pienocoraggiose”, ha scritto su Instagram lache ha visitato lacon l’assessore alle politiche sociali del ...

federica_ravera : MH President @KRLS, la repressione contro il popolo catalano e i suoi massimi rappresentanti non ha fine! Spero la… - cresci_federica : RT @OficPolCubaRoma: La solidarietà tra popoli è la chiave per dimostrare che un altro mondo è possibile #CubaNoEstaSola #PonleCorazónACuba… - ottopagine : Federica lotta per la vita, le Fiamme Gialle 'combattono' con lei #Salerno -