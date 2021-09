Scuola | Di Berardino | “Fare presto con l’assegnazione delle cattedre”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 25 settembre 2021) Regione Lazio – “Occorre procedere rapidamente conancora vacanti. Sono tante le segnalazioni che stiamo ricevendo dalle parti sociali e dal mondo dellae crediamo che, a partire dagli studenti, abbiano diritto a iniziare subito le lezioni e la didattica, già penalizzata in passato a causa della pandemia”. Così in una nota Claudio Di, assessore al Lavoro,e Formazione della Regione Lazio. “In merito aldei ruoli – spiega l’Assessore – va dato sicuramente atto all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio di aver svolto un importante lavoro nelle scorse settimane per iniziare correttamente l’anno, lavoro importante svolto anche dai presidi. Ora però, a seguitorinunce o comunque ...