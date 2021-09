Scuola, Costa: "Favorevole a non usare mascherine in classe" (Di sabato 25 settembre 2021) 'Sarei Favorevole a non utilizzare le mascherine in classe, soprattutto se ci troviamo in un ambiente sicuro con personale docente e studentesco vaccinato'. Così il sottosegretario alla Salute Andrea ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 settembre 2021) 'Sareia non utilizzare lein, soprattutto se ci troviamo in un ambiente sicuro con personale docente e studentesco vaccinato'. Così il sottosegretario alla Salute Andrea ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Costa Scuola, Costa: "Favorevole a non usare mascherine in classe" Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. 'Occorrono però alcuni distinguo. Togliere la mascherina non deve diventare elemento discriminatorio per chi non è vaccinato, non essendoci un ...

Scuola, Costa: "Favorevole a non usare mascherine in classe" TGCOM Scuola, Costa: "Favorevole a non usare mascherine in classe" "Sarei favorevole a non utilizzare le mascherine in classe, soprattutto se ci troviamo in un ambiente sicuro con personale docente e studentesco vaccinato". Così il sottosegretario alla Salute Andrea ...

Screening salivari a Copparo e al ’Costa’ A Ferrara la campagna di screening avverrà nella scuola primaria di primo grado dell’istituto comprensivo ‘Alda Costa’ e nella primaria dell’istituto comprensivo di Copparo. gli aspetti organizzativi ...

