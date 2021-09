Sarri-Mourinho, è una questione Capitale (Di domenica 26 settembre 2021) Il big match della sesta giornata di Serie A 2021-22 è sicuramente il derby della Capitale tra la Lazio di Sarri e la Roma di Mourinho. Una sfida che è tanto attesa fin da quando in estate sono arrivate le firme dei due allenatori, un confronto che è stato subito idealizzato da parte dei tifosi dell’una e dell’altra sponda romana.Sarri arriva al suo primo derby dopo il brutto ko di San Siro contro il Milan (con tanto di espulsione), la papera di Strakosha che ha portato all’altra sconfitta di Istanbul, e a due pareggi contro Cagliari e Torino visti dalla tribuna. Non proprio un periodo favorevole. Le sue squadre hanno bisogno di tempo, è risaputo, eppure quattro match senza successo fanno storcere il naso anche ai più grandi estimatori.Nella formazione del tecnico toscano dovrebbero rivedersi Milinkovic-Savic, Leiva e ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) Il big match della sesta giornata di Serie A 2021-22 è sicuramente il derby dellatra la Lazio die la Roma di. Una sfida che è tanto attesa fin da quando in estate sono arrivate le firme dei due allenatori, un confronto che è stato subito idealizzato da parte dei tifosi dell’una e dell’altra sponda romana.arriva al suo primo derby dopo il brutto ko di San Siro contro il Milan (con tanto di espulsione), la papera di Strakosha che ha portato all’altra sconfitta di Istanbul, e a due pareggi contro Cagliari e Torino visti dalla tribuna. Non proprio un periodo favorevole. Le sue squadre hanno bisogno di tempo, è risaputo, eppure quattro match senza successo fanno storcere il naso anche ai più grandi estimatori.Nella formazione del tecnico toscano dovrebbero rivedersi Milinkovic-Savic, Leiva e ...

