Sarri: "Il derby di Roma non è una partita normale, ma una delle più importanti d'Europa"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Roma: "Penso che con una buona prestazione abbiamo più possibilità di fare risultato. Il derby di Roma non è una partita normale, ma una delle più importanti d'Europa. Giocarla sarà un onore. Da bambini tutti sognavamo di poterla giocare un giorno, io compreso. Ci siamo, giochiamola…".

