Ryder cup | Stati Uniti sul velluto nel doppio

(Di sabato 25 settembre 2021) Falsa partenza per il team europeo nella 43ª edizione dellaCup, iniziata ieri in Wisconsin a Whistling Straits. La competizione mette di fronte la squadra statunitense a quella europea, ...

Falsa partenza per il team europeo nella 43ª edizione della, iniziata ieri in Wisconsin a Whistling Straits. La competizione mette di fronte la squadra statunitense a quella europea, entrambe composte da 12 giocatori. Si gioca con formula match play ...La seconda giornatasi giocherà dalle ore 14:05 al Whistling Straits Golf Course di Sheboygan, nel Wisconsin, USA, dove ci sono 7 ore di fuso orario rispetto all'Italia. Sarà possibile seguire l'intera ...Falsa partenza per il team europeo nella 43ª edizione della Ryder Cup, iniziata ieri in Wisconsin a Whistling Straits. La competizione mette di fronte la squadra statunitense a quella europea, entramb ...Si chiude con un netto trionfo americano la prima giornata della Ryder Cup 2021 di golf. Dopo il 3-1 rifilato all'Europa nei foursomes della mattinata, Team USA è infatti riuscita ad aumentare ulterio ...