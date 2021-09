Roma | Mourinho | «I tifosi meritano tutto | la squadra giocherà per loro»

(Di sabato 25 settembre 2021) Mi ha colpito come la gente è stata al fianco delladopo la sconfitta di Verone e prima dell’Udinese. L’empatia dopo le vittorie spesso è artificiale, va via con i risultati negativi. A Verona abbiamo perso, ma per strada, nello stadio, durante la partite con l’Udinese, si è sentita questa empatia. I, ma anche i ragazzidai. Giocando bene o male, i ragazzi devono rispettare la passione della gente. Isanno che domani laanche per”. Così Josè, tecnico della, alla vigilia del derby.

angelomangiante : Nicola Zalewsky ha appena 19 anni e già esordito nella Roma di Mourinho. Purtroppo suo papà ha appena perso la bat… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaUdinese ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : ?? Daje @tammyabraham ?? I video delle interviste post partita di Mourinho, Mkhitaryan e Tammy ??… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ????#LazioRoma, #Mourinho: “Di #Pellegrini ce n’è uno. Il derby è cominciato con l’#Udinese”?????? - ossobuco20111 : Calcio: Mourinho 'Un privilegio giocare Lazio-Roma' -

Dall'altra parte c'è una squadra con le stesse nostre ambizioni": lo ha detto Josèalla vigilia di Lazio -in conferenza stampa. "La rivalità mi piace - ha aggiunto - ed è un privilegio ...Archiviata la partita contro l'Udinese, Trigoria ormai è in pieno clima derby. Oggi alle 15:30, alla vigilia di Lazio -, Joséinterviene in conferenza stampa per presentare la gara.in conferenza stampa Ho visto che nella sua carriera ha già vissuto 119 derby in 4 nazioni differenti. Questo è ...Lazio - Roma, Mourinho: "Avrei voluto litigare con l'arbitro per l'espulsione di Pellegrini. Modo di giocare? Non voglio rispondere..." - Noi Biancocelesti ...Domenica alle 18 all’Olimpico va in scena il derby della capitale, la partita più sentita dai tifosi di Lazio e Roma. I giallorossi stanno vivendo un ottimo momento di forma al contrario dei ...