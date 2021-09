Ricatto green pass: gli statali tornano in presenza dal 15 ottobre, ma solo con il certificato (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set – L’appuntamento è il 15 ottobre. In quella data tutti i dipendenti del pubblico impiego dovranno rientrare in ufficio. Niente più smart working: si ritorna al lavoro in presenza. A spiegarlo il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, annunciando “la firma del presidente del Consiglio Mario Draghi al decreto che fa cessare il lavoro agile come modalità ordinaria”. Unica condizione: che gli statali abbiano il green pass, al quale peraltro sono già teoricamente obbligati. Rientro al lavoro solo per gli statali con il green pass Non tutti i lavoratori rientreranno in presenza sin da subito. L’idea è quella di partire (anche prima della data prevista) da chi svolge attività a diretto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set – L’appuntamento è il 15. In quella data tutti i dipendenti del pubblico impiego dovranno rientrare in ufficio. Niente più smart working: si ritorna al lavoro in. A spiegarlo il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, annunciando “la firma del presidente del Consiglio Mario Draghi al decreto che fa cessare il lavoro agile come modalità ordinaria”. Unica condizione: che gliabbiano il, al quale peraltro sono già teoricamente obbligati. Rientro al lavoroper glicon ilNon tutti i lavoratori rientreranno insin da subito. L’idea è quella di partire (anche prima della data prevista) da chi svolge attività a diretto ...

