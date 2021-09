Referendum cannabis, i promotori diffidano i Comuni che non stanno certificando le firme: “Ministero intervenga o lo metteremo in mora” (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo le proteste, l’appello al governo e la richiesta di più tempo a causa dei mancati adempimenti da parte di centinaia di amministrazioni locali, oggi il comitato promotore del Referendum sulla cannabis ha inviato una diffida ai 1.400 Comuni che non hanno presentato nei termini di legge i certificati elettorali dei firmatari. Ad annunciarlo su Twitter è stato per primo Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, tra i promotori dell’iniziativa: “Il comitato promotore #Referendumcannabis diffida 1.400 Comuni totalmente inadempienti nella certificazione firme – ha scritto – metteremo in mora anche il Ministero dell’Interno se non dovesse intervenire immediatamente per sanare quanto in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo le proteste, l’appello al governo e la richiesta di più tempo a causa dei mancati adempimenti da parte di centinaia di amministrazioni locali, oggi il comitato promotore delsullaha inviato una diffida ai 1.400che non hanno presentato nei termini di legge i certificati elettorali dei firmatari. Ad annunciarlo su Twitter è stato per primo Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, tra idell’iniziativa: “Il comitato promotore #diffida 1.400totalmente inadempienti nella certificazione– ha scritto –inanche ildell’Interno se non dovesse intervenire immediatamente per sanare quanto in ...

