Nas | continuano i controlli sul Green pass | segnalate 236 violazioni

(Di sabato 25 settembre 2021) Continua la campagna di controllo da parte dei carabinieri Nas sul rispetto dell’obbligo deldall’entrata in vigore della nuova normativa. (TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL) Solo con la certificazione verde, infatti, si può accedere a determinate attività, ma nelle oltre 5mila attività esaminate sono state236. Tra gli esercizi commerciali maggiormente sanzionati: ristoranti, palestre e sale scommesse.

Sky Tg24

I controlli deicoinvolgono tutto il Paese, da Bolzano a Messina. Nella provincia autonoma, infatti, sette clienti senza Green pass sono stati multati per una somma totale di 2.800 euro. In ...intanto i controlli a contrasto dell'abusivismo commerciale da parte della Polizia ... del Nucleo Radiomobile, del Nucleo Cinofili di 'Santa Maria di Galeria' e deldi Roma hanno ...SANTA LUCIA DI PIAVE - Scoppia il caso dei certificati di esenzione per il vaccino anti-Covid fatti da Riccardo Szumski a pazienti di altri ...Oltre 20 mezzi controllati a Campobasso, Termoli e Isernia: solo 2 viaggiatori trovati senza green pass dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione ...