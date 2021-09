Napoli, Spalletti vuole massima attenzione: ha mostrato un video con Osimhen (Di sabato 25 settembre 2021) Luciano Spalletti non ammette cali di tensione, per questo ha mostrato un video con alcuni errori commessi dai suoi calciatori. Non bisogna stare tranquilli nemmeno quando si vince 4-0, come è avvenuto con Udinese e Sampdoria. Proprio nella partita con i blucerchiati il Napoli ha rischiato di prendere un gol (poi annullato ndr) quando era in totale dominio del match. Leggerezze che Spalletti non vuole più vedere, anche perché non sempre si potrà vincere con un margine così ampio di gol. Spalletti ed il video: il retroscena Corriere della Sera riporta un retroscena accaduto negli spogliatoi del Napoli: “Un video nello spogliatoio per mostrare al nigeriano «esuberante», ma anche agli altri compagni che in campo i ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 settembre 2021) Lucianonon ammette cali di tensione, per questo hauncon alcuni errori commessi dai suoi calciatori. Non bisogna stare tranquilli nemmeno quando si vince 4-0, come è avvenuto con Udinese e Sampdoria. Proprio nella partita con i blucerchiati ilha rischiato di prendere un gol (poi annullato ndr) quando era in totale dominio del match. Leggerezze chenonpiù vedere, anche perché non sempre si potrà vincere con un margine così ampio di gol.ed il: il retroscena Corriere della Sera riporta un retroscena accaduto negli spogliatoi del: “Unnello spogliatoio per mostrare al nigeriano «esuberante», ma anche agli altri compagni che in campo i ...

Advertising

pisto_gol : Sam-Nap 0:4 Strepitoso Napoli: domina la Samp nel gioco, segna 4 gol, ne sfiora altrettanti, Osimehn fa doppietta,… - capuanogio : Per quello che si è visto, il #Napoli ha in questo momento un livello di calcio ingiocabile per quasi tutti in Ital… - pisto_gol : Udi-Nap 0:4 Il Napoli domina alla Dacia Arena e vola solo in testa alla classifica. Segnano Osimehn, Rrahmani, Kou… - SiamoPartenopei : GAZZETTA - Napoli-Cagliari, tre ballottaggi per Spalletti. Manolas ancora fuori - SiamoPartenopei : Probabili formazioni Napoli-Cagliari, Gazzetta: Manolas ancora fuori, tre ballottaggi per Spalletti! [GRAFICO] -