(Di sabato 25 settembre 2021), in teoria, dovrebbero rappresentare la primadi questa sesta edizione del GF Vip ma inon mancano. Il nuotatore e la principessa si sono avvicinati sempre di più negli ultimi giorni fino a vivere momenti di grande intimità, tra coccole e baci. Eppure non tutti sono convinti della veridicità... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Al Grande Fratello Vipci ripensa e prende le distanze da Lucrezia Hailé Selassié (detta Lulù) dopo il bacio scattato due giorni fa . Nella puntata di ieri il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto ...Due di picche per Lulù, la risposta diche ha spiazzato tutti. Nella Casa del Grande Fratello Vip si è parlato molto del flirt trae Lulù , ma in pochi ci credono che possa essere veramente un qualcosa tra i ...Al Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo ci ripensa e prende le distanze da Lucrezia Hailé Selassié (detta Lulù) dopo il bacio scattato due giorni fa.Manuel Bortuzzo e Lulù, dubbi sulla coppia: interviene un ex gieffino che dice la sua. Tra i due giovani non c'è un vero sentimento?