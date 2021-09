LIVE Joshua-Usyk, Mondiale pesi massimi in DIRETTA: immenso l’ucraino, vittoria netta ai punti! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Guarda Joshua-Usyk LIVE su DAZN. Attiva ora 0.12 “Tutto quello che dovevo fare era rendere gloria al Signore. Tutto questo è merito suo. 12 anni fa mi sposai con mia moglie, è una felicità doppia per me“. 0.10 “Questa vittoria significa tantissimo per me. L’incontro è andato esattamente come pensavo. Ci sono stati un paio di momenti che Joshua ha spinto forte, ma ero pronto a subire quei corpi. Metterlo KO non era il mio obiettivo, mi sono allenato in palestra per portarlo alla distanza e vincere ai punti“, le prime parole di Usyk. 0.09 Usyk è commosso. Dopo aver dominato tra i mediomassimi, oggi si laurea campione del mondo WBA, WBO, IBF e IBO dei pesi ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGuardasu DAZN. Attiva ora 0.12 “Tutto quello che dovevo fare era rendere gloria al Signore. Tutto questo è merito suo. 12 anni fa mi sposai con mia moglie, è una felicità doppia per me“. 0.10 “Questasignifica tantissimo per me. L’incontro è andato esattamente come pensavo. Ci sono stati un paio di momenti cheha spinto forte, ma ero pronto a subire quei corpi. Metterlo KO non era il mio obiettivo, mi sono allenato in palestra per portarlo alla distanza e vincere ai punti“, le prime parole di. 0.09è commosso. Dopo aver dominato tra i medio, oggi si laurea campione del mondo WBA, WBO, IBF e IBO dei...

