Lando Norris soffia la pole a Carlos Sainz: una qualificazione all'ultimo respiro (Di sabato 25 settembre 2021) Il pilota della McLaren nell'ultimo giro riesce a strappare la prima posizione al pilota spagnolo della Ferrari. Terzo George ... Leggi su today (Di sabato 25 settembre 2021) Il pilota della McLaren nell'giro riesce a strappare la prima posizione al pilota spagnolo della Ferrari. Terzo George ...

Advertising

maandlr : RT @Dariamotorsport: Qualifica super per Lando Norris che conquista la sua prima pole position in carriera! Il pilota inglese della McLaren… - maandlr : RT @Gazzetta_it: F1 GP Russia: pole pazza a Sochi, alla fine è di Lando Norris. Carlos Sainz 2° - maandlr : RT @Rit__: LANDO NORRIS SIGNORI E SIGNORI #RussianGP - maandlr : RT @sarasemprecosi: lando norris sei la mia vita lo capisci o no - maandlr : RT @rompipallex: Nella vita trovate qualcuno che vi guardi come Lando Norris guarda Carlos Sainz. #f1 #RussianGP -