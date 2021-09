Advertising

ItaliaNotizie24 : Infrastrutture, Cancelleri: “Ponte Stretto? Studio fattibilità avanza” - CorriereCitta : Infrastrutture, Cancelleri: “Ponte Stretto? Studio fattibilità avanza” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Infrastrutture, Cancelleri: “Ponte Stretto? Studio fattibilità avanza' - -

Ultime Notizie dalla rete : Infrastrutture Cancelleri

La Sicilia

"In un paese come il nostro porti e aeroporti sono fondamentali per l'export". Cosi' Giancarlo, sottosegretario dellee delle Mobilita' Sostenibili, presente all'Italian Export Forum di Marsala. "Il canale di Sicilia - ha aggiunto - non ci vede protagonisti, invece ...Partecipano, tra gli altri, Giancarlo, Sottosegretario di Stato Ministero delle; Marcello Minenna, d.g. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Luigi Corradi, a.d. e d.g. ...Il sottosegretario al Forum sull'export di Marsala: «Sul Ponte sullo Stretto va avanti il progetto di fattibilita, sul finire 2023 arriveranno i Frecciarossa in Sicilia» ...La strada che permetterà di colmare il gap infrastrutturale, annoso problema della Regione Marche, passa da un obiettivo comune e condiviso tra tutte le ...