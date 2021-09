Il top club s’inserisce per il gioiello | bye bye Juventus

Advertising

Bartolo_JuniorB : @zup82 @SimoneCristao Ribadisco, e specifico: non é da top club - Ery975 : RT @NausicaMattiac2: La Juve ha vinto soffrendo con la Spezia = vergogna, fate schifo. Il Milan vince soffrendo con la Spezia = campioni d… - NausicaMattiac2 : La Juve ha vinto soffrendo con la Spezia = vergogna, fate schifo. Il Milan vince soffrendo con la Spezia = campion… - salamalekumismo : Rafa leao è da top club - infoitsport : Solo un altro club nei top 5 campionati europei ha il ritmo del Napoli. Il fatto -CdM -

Ultime Notizie dalla rete : top club

Calciomercatonews.com

Lo scorso Europeo certamente non ha aiutato lo spagnolo a fare quel passo in avanti affinché isi fiondassero su di lui. Forse è stata una fortuna per il Napoli che non si è dovuto trovare ...Nonostante le assenze diplayer come Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e Alessandro Florenzi, i ... L'area scouting rossonera, così come i i dirigenti del, sono costantemente alla ricerca di ...Un top club è molto interessato ad un gioiello per la fascia sinistra, che piace anche alla Juventus: 'beffa' per i bianconeri ...Calciomercato Roma, due club monitorano con estrema attenzione l'evolversi della situazione legata al "big" giallorosso.