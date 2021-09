I giudici spiegheranno la differenza tra un' indegnità morale e civile | e un reato

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 25 settembre 2021) Occorrerà moltissimo tempo per rimettere insieme i cocci di una conoscenza e un’interpretazione condivisa della tragedia italiana recitata da Cosa Nostra e dalla sua intimità con apparati del potere economico e politico. Almeno altrettanti anni di quanti ne ha impiegati una tesi che è apparsa a persone leali e sinceramente scandalizzate tanto più vera quanto più impegnata a mirare in alto. Fino al presidente della Repubblica, Napolitano, al suo principale collaboratore al Quirinale (morto tristemente lungo la strada), all’ex ministro dell’Interno Mancino, a un avvocato e giurista illustre ed ex ministro della Giustizia, Giovanni Conso, e giù lungo una nomenclatura capace di andare incontro al rifiuto di acquietarsi all’idea che si trattasse della “sola” mafia. La mafia non è mai stata “sola”. Ma ogni volta che tante persone leali e scandalizzate hanno sentito di dover sostenere una ...