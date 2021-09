Hong Kong:dopo 30 anni si scioglie gruppo veglie Tienanmen (Di sabato 25 settembre 2021) L'Alleanza di Hong Kong, il gruppo di attivisti che per trenta anni ha organizzato nell'ex colonia britannica la veglia annuale del 4 giugno in ricordo della violenta repressione di Piazza Tienanmen, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) L'Alleanza di, ildi attivisti che per trentaha organizzato nell'ex colonia britca la veglia annuale del 4 giugno in ricordo della violenta repressione di Piazza, ...

Hong Kong: dopo 30 anni si scioglie gruppo delle veglie in ricordo della repressione di Tienanmen Dopo essere finito nel mirino delle autorità locali. L'Alleanza di Hong Kong , il gruppo di attivisti che per trenta anni ha organizzato nell'ex colonia britannica la veglia annuale del 4 giugno in ricordo della violenta repressione di Piazza Tienanmen , ha deciso lo ...

