Highlights e gol Inter-Atalanta 2-2 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di sabato 25 settembre 2021) Ilcon glie i gol di2-2, match della sesta giornata di. Al Meazza show con i nerazzurri avanti con Lautaro, poi il pareggio di Malinovski e il ribaltone di Toloi. Dzeko pareggia i conti, nel finale rigore sbagliato da Dimarco e gol annullato a Piccoli col Var. I diritti deglisono in esclusiva della Lega diA e di Dazn, ecco i link dei due canali Youtube per vedere i gol della partita e tutti i gol di giornata. IL CANALE YOUTUBE DELLA LEGA DIA IL CANALE YOUTUBE DI DAZN LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

Inter : ?? | HIGHLIGHTS Inter 6 bellissima ???? Rivediamo tutti i gol della partita di San Siro ?? - StadioSport : Video Gol Highlights di Spezia-Milan 1-2: sintesi 25-09-2021: Video Gol Highlights di Spezia-Milan 1-2: i rossoneri… - infoitsport : Serie A, Spezia-Milan 1-2: Daniel Maldini segna al debutto da titolare. Gol e highlights - sportli26181512 : St Etienne-Nizza 0-3: Nel match valevole per la ottava giornata della Ligue 1, netto successo del Nizza sul St Etie… - sportli26181512 : Willem II-PSV 2-1: Il Willem II ha portato a casa tre punti importanti grazie al successo casalingo contro il PSV.… -

Dall'emozione per il primonella massima serie di Daniel Maldini fino all'esultanza ... GLIDELLA PARTITALa cronaca di Spezia - Milan vedi anche Milan - Venezia 2 - 0: video,della partita di Serie A Ad aprire la sesta giornata di Serie A è Spezia - Milan. Pioli lancia dal primo minuto ...Guarda gli highlights di Inter-Atalanta, big match valido per la sesta giornata di Serie A. La sintesi completa della sfida ...Inter-Atalanta 2-2: voti, highlights e tabellino. Gasperini sfiora il colpaccio ma Inzaghi recrimina per il rigore di Dimarco sulla traversa ...