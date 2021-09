Gol e spettacolo | tra Genoa e Verona finisce 3-3

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 settembre 2021) GENOVA (ITALPRESS) – Girandola di gol ed emozioni nella prima del ‘nuovòdi 777 Partners. Il Grifone sogna un'incredibile rimonta in otto minuti, ma nel recupero viene riacciuffato dale dal gol di Kalinic che fissa il punteggio su un pirotecnico 3-3. Bastano otto minuti a Simeone per aprire le danze e ripagare la fiducia del mister per una maglia da titolare. Ilic inventa, Faraoni pennella il cross dalla destra e l'argentino sovrasta Cambiaso nello stacco per l'1-0. Ilreagisce con poca convinzione e si affaccia dalle parti della porta difesa da Montipò senza particolari idee: un rasoterra dal limite di Cambiaso e un tentativo di Badelj non sono abbastanza per accendere il ‘Ferraris', che lascia partire anche qualche fischio al termine del primo tempo. Per provare ad accendere il Grifone, Ballardini lancia da inizio ...