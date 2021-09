GF Vip | Manuel Bortuzzo | «In Love Boat con Lulù? Preferisco Alex»

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 25 settembre 2021) Qualche ora fa,e la principessaHailé Selassié si sono lasciati andare ad una serie di baci passionali. Eppure, dopo l'ultima puntata del GF Vip, il nuotatore ha fatto una confessione sulla sua nuova fiamma che nessuno si aspettava. GF Vip,: confessione suAppena le luci della diretta si sono spente, i concorrenti del GF Vip 6 si sono rilassati e, come vuole la tradizione, si sono lasciati andare a confessioni più o meno interessanti. Spesso, proprio dopo la puntata, vanno in scena momenti epici. Uno di questi ha visto come protagonista. Il ragazzo, che nel corso della diretta è stato al centro della scena per i baci che si è scambiato conHailé Selassié, ha parlato della sua nuova fiamma, facendo ...