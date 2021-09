Gasperini | ' Usciamo più consapevoli e più forti Ci stiamo avvicinando alle big'

(Di sabato 25 settembre 2021) "L'amaro in bocca è normale che ci sia, mada questa partita piùe più". Così Gian Piero, l'natore dell'Atalanta, dopo il pareggio per 2 - 2 a San Siro contro l'...

"L'amaro in bocca è normale che ci sia, mada questa partita più consapevoli e più forti". Così Gian Piero, l'allenatore dell'Atalanta, dopo il pareggio per 2 - 2 a San Siro contro l'Inter. "È stata una bella partita, ci sono ...Le parole di Gian Piero, tecnico dell'Atalanta, dopo il pareggio per 2 - 2 contro ...Il tecnico dell'Atalanta, Gampiero Gasperini, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio di San Siro contro l'Inter: 'Ci sono stati momenti a favore di una squadra e momenti a favore dell'altra' ..."Ci sono stati momenti a favore di una squadra e momenti a favore dell'altra, è stata una grande partita tra due compagini che hanno cercato di vincere. (ANSA) ...