Gasperini | “Inter | Milan e Napoli hanno dimostrato di più”

(Di sabato 25 settembre 2021) Gianpieroha parlato ai microfoni di DAZN al termine del complicatissimo match contro l’. Ecco le sue parole: “Si è trattata di una gara equilibrata, con momenti a favore nostro ed altri a favore loro. Stavamo per perderla dopo l’assegnazione del rigore e poi siamo andati vicini a vincerla con il gol di Piccoli. Abbiamo sofferto i cambi: faticavamo a tenere Dimarco, ma poi Pasalic col suo ingresso ha sistemato le cose. Ho detto chedi più, la Juventus rientrerà e dopo c’è la seconda fascia dove possono rientrare Torino e Fiorentina. Non ci siamo mai tirati indietro nel tentativo di prendere quelle davanti”. LEGGI ANCHE: “Vederlo segnare molto bello”, parole al miele dell’allenatore L'articolo proviene da ...

