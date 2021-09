Gaffe del Campidoglio | sul sito di Roma Capitale è sbagliata la data delle elezioni

(Di sabato 25 settembre 2021)– “amministrative il 2 e il 3 ottobre”.delche sbaglia, sulistituzionale di, laprossime comunali, in programma per domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Un errore diventato presto virale e sul quale fa ironia anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che twitta: “Il Comune ha sbagliato sullaper le amministrative. A scanso di equivoci: non è colpa della Regione, io non c’entro niente“. L’errore è stato poi sistemato e ora suldiappaiono le date esatte. Il Faro online –Clicca qui per leggere ...

