Elezioni Roma | Salvini | “Michetti a ballottaggio con 10 punti di vantaggio”

"Non si può parlare di sondaggi, ma sono sicuro che Michetti andrà al ballottaggio con 10 punti di vantaggio" alle Elezioni comunali di Roma 2021. "E che la Lega prenderà molti più voti di quelli che prevedono i giornalisti di Repubblica e del Fatto Quotidiano. "Poi ci sarà da ridere a casa Gualtieri e Raggi". Lo dice Matteo Salvini, parlando a Tor Bella Monaca, in vista delle Elezioni comunali di Roma, dove il centrodestra schiera Enrico Michetti come candidato sindaco. "Se governa la Lega quel poco che c'è prima va ai Romani e poi al resto del mondo", aggiunge. "Qui a Tor Bella Monaca di solito gira altro, qui ora ci sono bimbi e mamme, stamattina chi ha montato il palco ha raccolto decine di ..."

