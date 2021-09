Dipendenti pubblici in ufficio il 15 ottobre, da orari a smart working: come funziona (Di sabato 25 settembre 2021) Il dpcm firmato da Draghi prevede che “la modalità ordinaria di lavoro nelle Pubbliche amministrazioni torna ad essere quella in presenza”. Statali in ufficio con il Green Pass ma il certificato verde non servirà per chi resterà in lavoro agile. In smart working potrebbe restare circa il 15% dei lavoratori Leggi su tg24.sky (Di sabato 25 settembre 2021) Il dpcm firmato da Draghi prevede che “la modalità ordinaria di lavoro nelle Pubbliche amministrazioni torna ad essere quella in presenza”. Statali incon il Green Pass ma il certificato verde non servirà per chi resterà in lavoro agile. Inpotrebbe restare circa il 15% dei lavoratori

Agenzia_Ansa : Nelle Pubbliche amministrazioni dal 15 ottobre si torna a lavorare in presenza, nel rispetto delle misure anti Covi… - LaStampa : Smart warking, dal 15 ottobre i dipendenti pubblici tornano in presenza: ecco il piano per il rientro in ufficio - _Nico_Piro_ : Non si fermano. Il sindaco di Kabul ha deciso di tenere a casa le sue dipendenti anch'egli con la formula 'temporan… - mariasole813 : RT @papito1492: Brunetta ha cancellato lo smart working ai dipendenti pubblici, perché ha la paranoia dei fannulloni. Proiezione https://t… - francescapaolam : RT @Lucrezi97533276: Ma tutto questo odio, da parte di Brunetta, per i dipendenti pubblici??? ?? -