Ciclismo | Mondiali Fiandre 2021 domani in tv | orari e diretta prova in linea uomini élite

(Di sabato 25 settembre 2021) Glie le indicazioni per vedere inlainaidinelle, in programma, domenica 26 settembre. In scena lapiù attesa nonché l’ultima di questa settimana di competizione iridata. Una gara che si preannuncia molto selettiva, in un percorso che si distende su 268,3 km e che prevede ben 42 muri. In gara i migliori corridori al mondo, con l’Italia che punterà soprattutto su Sonny Colbrelli, Giacomo Nizzolo e Matteo Trentin; a completare la squadra Azzurra sono Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Alessandro De Marchi, Gianni Moscono e Diego Ulissi. L’inizio della gara è previsto per le ore 10:20. Gli appassionati ...

Non solo Belgio, però, secondo Trentin ci sono altre nazionali da tenere in considerazione: ' La Danimarca è una delle squadre più forti. Hanno Magnus Cort che è molto veloce, ma a differenza nostra ...A proposito dei, per Cassani sarà l'ultima rassegna iridata nel ruolo di guida tecnica: ' Dirò ai ragazzi che voglio giocarmelo fino in fondo. Ringrazio la Federazione per quello che mi ...Gli orari e le indicazioni per vedere in diretta la prova in linea uomini élite ai Mondiali di ciclismo 2021 nelle Fiandre, in programma domani, domenica 26 settembre. In scena la prova più attesa non ...Matteo Trentin si appresta a vivere un Mondiale da protagonista. Gli azzurri arrivano alla prova in linea con il ruolo di outsider e in tal senso il 32enne nativo di Borgo Valsugana potrebbe essere de ...