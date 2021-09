Christopher Reeve | ' Superman' oggi avrebbe compiuto 69 anni

Advertising

lasiciliait : Google celebra con un doodle Christopher Reeve, superman al cinema e nella vita - vincenzovin95 : RT @semprevane: #ilunatici volevo segnalare il meraviglioso omaggio di Google a Christopher Reeve. Grande uomo, un vero superman. Buon comp… - occhio_notizie : Google celebra la nascita di #ChristopherReeve, l'indimenticabile Superman e difensore dei disabili, con il #Doodle… - positanonews : #AltreNews #Copertina Oggi Christopher Reeve avrebbe compiuto 69 anni, Google gli dedica il Doodle - paolodriussi : 69° anniversario della nascita di Christopher Reeve #GoogleDoodle -

Ultime Notizie dalla rete : Christopher Reeve

, l'attore che ha interpretato Superman al Cinema, oggi avrebbe compiuto 69 anni. 'Superman' oggi, in questa ricorrenza, viene ricordato da un doodle di Google ., purtroppo, è ..., CHI ERA SUPERMAN/ Il figlio: "L'incidente? Papà lo ha accettato" SVIZZERA, REFERENDUM SUI MATRIMONI GAY: TUTTE LE NOVITA' IN CASO DI "PASSAGGIO" Sono comunque ammesse da tempo in ...Christopher Reeve, nacque il 25 settembre del 1952 e lottoper i diritti dei disabili Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto d ...Google, il doodle di oggi celebra la nascita di Christopher Reeve, l'indimenticambile Superman e difensore dei disabili ...