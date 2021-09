Calcio: il Milan espugna il "Picco", Spezia superato 2-1 (Di sabato 25 settembre 2021) (AGI) - Roma, 25 set. - Il Milan vince anche in casa dello Spezia 2-1 e si prende momentaneamente la vetta della classifica, salendo a quota 16 punti. Decide il sigillo di Brahim Diaz nel finale, dopo che Verde (con deviazione di Tonali) era riuscito ad agguantare l'iniziale vantaggio di Daniel Maldini. Prima storica rete in carriera per il classe 2001 rossonero, che riesce a scrivere il suo nome nei tabellini di tutti i tempi dopo il nonno Cesare e il papà Paolo, dando seguito alla longeva generazione dei Maldini in Serie A. Non succede tantissimo nel primo tempo del Picco, fatto di tanto equilibrio e lotta in mezzo al campo, ma senza particolari emozioni. Soltanto nel finale di frazione, proprio a pochi istanti dall'intervallo, i bianconeri hanno una clamorosa chance in ripartenza scaturita da una lettura sbagliata di Giroud: ... Leggi su agi (Di sabato 25 settembre 2021) (AGI) - Roma, 25 set. - Ilvince anche in casa dello2-1 e si prende momentaneamente la vetta della classifica, salendo a quota 16 punti. Decide il sigillo di Brahim Diaz nel finale, dopo che Verde (con deviazione di Tonali) era riuscito ad agguantare l'iniziale vantaggio di Daniel Maldini. Prima storica rete in carriera per il classe 2001 rossonero, che riesce a scrivere il suo nome nei tabellini di tutti i tempi dopo il nonno Cesare e il papà Paolo, dando seguito alla longeva generazione dei Maldini in Serie A. Non succede tantissimo nel primo tempo del, fatto di tanto equilibrio e lotta in mezzo al campo, ma senza particolari emozioni. Soltanto nel finale di frazione, proprio a pochi istanti dall'intervallo, i bianconeri hanno una clamorosa chance in ripartenza scaturita da una lettura sbagliata di Giroud: ...

Maggiore, Gyasi e Nzola scappano in superiorità numerica contro la difesa rossonera, nessuno dei tre però calcia in porta e il Milan si salva grazie a Tomori. Dopo un primo tempo in ombra, senza ...

Daniel Maldini segna con il Milan al debutto da titolare: 13 anni fa l'ultimo gol di Paolo
Giornata storica per i colori rossoneri: al debutto da titolare in A, Daniel Maldini va subito in gol con la maglia del Milan, quasi 5000 giorni dopo l'ultimo di papà Paolo, che fa festa in tribuna. Una dinastia, quella dei Maldini, che ...

Gazidis: «Dirigenti anziani, maschi e bianchi. Così il calcio non guarda avanti»