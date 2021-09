Bake Off 2021 | tre eliminati in una sera

(Di sabato 25 settembre 2021)Off Italia- Giuseppe, Pancrazia e Lora Sempre più difficile e sempre più “pericoloso” il percorso di quest’anno aOff Italia: nella quarta puntata gli aspiranti pasticceri hanno vissuto attimi di panico, perchè il rischio eliminazione immediata era dietro l’angolo. Ben tre di loro, infatti, hanno dovuto abbandonare il tendone dopo aver cucinato solo un dolce, dunque senza possibilità di riscatto. I diciassette concorrenti ancora in gara sono stati divisi in tre gruppi, ognuno ha dovuto affrontare una complicatissima prova salvezza e al termine di ciascuna manche, il peggiore è stato rispedito a casa. Niente da fare per il settantenne di Reggio Emilia Giuseppe, per la bracciante agricola Pancrazia e per la palestinese Lora, che hanno fallito le prove salvezza e detto addio ai loro sogni di gloria. Non che gli altri ...

Puntata molto particolare e ricca di sorprese quella diItalia in onda oggi, 24 settembre 2021, su Real Time. I concorrenti rimasti in gara, 17, dovranno infatti sfidarsi in tre round ai quali non parteciperanno tutti ma saranno divisi in gruppi. ...Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Leggi anche - > È stato il vincitore diItalia 6, aveva soltanto 16 anni: cosa fa oggi dopo il talent Sono trascorsi anni da quando Luna Park non va ...Sempre più difficile e sempre più “pericoloso” il percorso di quest’anno a Bake Off Italia: nella quarta puntata gli aspiranti pasticceri hanno vissuto attimi di panico, perchè il rischio eliminazione ...In un'insolita veste, la conduttrice Benedetta Parodi stupisce i follower e diventa una Zingara per prevedere un gran finale.