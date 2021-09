Adesso i talebani sono pronti anche a mutilare i condannati (Di sabato 25 settembre 2021) Una folla radunata nello stadio, almeno due miliziani armati al centro del campo e un condannato costretto in catene e bendato in attesa della sua triste sorte. É questa una delle immagini che più tristemente richiama al primo emirato talebano in Afghanistan. Tra il 1996 e il 2001 in tutto il Paese non c’era una InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 25 settembre 2021) Una folla radunata nello stadio, almeno due miliziani armati al centro del campo e un condannato costretto in catene e bendato in attesa della sua triste sorte. É questa una delle immagini che più tristemente richiama al primo emirato talebano in Afghanistan. Tra il 1996 e il 2001 in tutto il Paese non c’era una InsideOver.

