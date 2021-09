Whirlpool | accolta la proposta di Giorgetti | procedura di licenziamento sospesa fino al 15 ottobre

(Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) –ha accolto ladel ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo, per una sospensiva delladidei lavoratori del sito di Napolial 15per lavorare su un piano. “Accogliamo la richiesta del ministero, l’azienda estende laa metà diin cambio di un’agenda serrata di incontri per discutere della transizione della persone e di trasferimenti eventuali degli asset”, hanno affermato i rappresentanti della multinazionale nell’incontro al Ministero tra sindacati, azienda e governo secondo quanto ha riportato RaiNews24. Il prossimo incontro è fissato per il 28 settembre.ha avviato un’interlocuzione ...

Ieri mattina mattina a Roma, in occasione dell'appuntamento al Mise, sono tornati a manifestare circa duecento lavoratori della. "Per noi, rispetto alle condizioni attuali della, ...... che è riuscito ad ottenere la sospensione della procedura fino a metà ottobre, per la valutazione della proposta di Invitalia relativa al rilancio del sitodi Napoli. Uno step fondamentale ...