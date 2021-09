Wanda Nara, top succinto: curve bene in vista (FOTO) (Di venerdì 24 settembre 2021) Wanda Nara è una sportiva nata. La bellissima modella e show girl argentina, influencer e imprenditrice di successo, non è solo una donna che ha saputo ottenere dalla vita tutto ciò che ha desiderato. Wanda Nara (Instagram @Wanda Nara)Wanda Nara: successo, denaro, fama Successo, denaro, fama, 8 milioni di followers che “affollano” la tua quotidianità: non è da tutti. E per arrivare a raggiungere determinati traguardi, devi essere sempre al top della forma. Devi plasmare il tuo fisico, devi prenderti cura di te stessa, provi a combattere l’inesorabile trascorrere del tempo con una vita sana, equilibrata. Perché la valorizzazione della tua immagine, in questo frangente più che mai, rappresenta la chiave di volta per rimanere il più a lungo possibile ... Leggi su chenews (Di venerdì 24 settembre 2021)è una sportiva nata. La bellissima modella e show girl argentina, influencer e imprenditrice di successo, non è solo una donna che ha saputo ottenere dalla vita tutto ciò che ha desiderato.(Instagram @: successo, denaro, fama Successo, denaro, fama, 8 milioni di followers che “affollano” la tua quotidianità: non è da tutti. E per arrivare a raggiungere determinati traguardi, devi essere sempre al top della forma. Devi plasmare il tuo fisico, devi prenderti cura di te stessa, provi a combattere l’inesorabile trascorrere del tempo con una vita sana, equilibrata. Perché la valorizzazione della tua immagine, in questo frangente più che mai, rappresenta la chiave di volta per rimanere il più a lungo possibile ...

Advertising

zazoomblog : Wanda Nara scatto da urlo in bianconero: il décolleté è davvero mozzafiato - #Wanda #scatto #bianconero:… - fraaan_tweet : @Paolo78475202 @Matteo25977859 @marifcinter Poi entrarono in gioco Wanda Nara, Mauro Icardi e Ivan Perisic e addio spogliatoio... - ImperatoreFC : RT @ArtMorelli: 'Inter-stella: The Rise & Fall of Mauro Icardi' Starring: Scarlett Johansson as Wanda Nara Emile Hirsch as Mauro Icardi D… - Gius1992 : @VolaBananaa @Italo81580161 @carrobbiio @_enz29 Dell'Inter di Ciao Mario e Wanda Nara? Spero tu stia scherzando - GiulianaPoletto : A la única mina que envidio es a Wanda Nara jsjsjsjsjjsjs -