Uomini e Donne, Puntata di Oggi: La Brutta Figura Di Biagio! (Di venerdì 24 settembre 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Tina e Gemma hanno uno scontro e la Cipollari decide di contattare la centralinista del programma, per sapere quanti Uomini chiamano per Gemma. Intanto Sara e Biagio sono sempre più vicini… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, come sempre Tina e Gemma sono state in primo piano. La Cipollari ha deciso di contattare la centralinista della trasmissione per sapere quanti e quali Uomini hanno chiamato per incontrare la Galgani. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: la telefonata di Tina alla centralinista! La Puntata si apre con Tina ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 24 settembre 2021)di: Tina e Gemma hanno uno scontro e la Cipollari decide di contattare la centralinista del programma, per sapere quantichiamano per Gemma. Intanto Sara e Biagio sono sempre più vicini… Nellaquotidiana di, come sempre Tina e Gemma sono state in primo piano. La Cipollari ha deciso di contattare la centralinista della trasmissione per sapere quanti e qualihanno chiamato per incontrare la Galgani. Ecco che cosa è successo nelladidi: la telefonata di Tina alla centralinista! Lasi apre con Tina ...

