Ultime Notizie Roma del 24-09-2021 ore 14:10 (Di venerdì 24 settembre 2021) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio aiuti umanitari sicurezza e diritti umani le priorità del G20 straordinario sulla pista anche il premier draghi formalizza davanti a un centinaio di leader mondiali alla 76 assemblea generale dell'ONU e nel lanciare un'iniziativa Evo che rischio terrorismo di una catastrofe sociale e civile il premier rilancia la necessità del multilateralismo di fronte alle sfide globali della pandemia ai cambiamenti climatici di ripresa economica la lotta alla disuguaglianza l'insicurezza alimentare fino alla risoluzione dei conflitti alla lotta al terrorismo gli ultimi mesi dice draghi ci hanno proposto davanti ai problemi che non possiamo risolvere da soli e continuano a scendere l'incidenza di casi covid in Italia l'indice di trasmissione reti nel periodo 14 settembre ...

